مخيتاريان يرحب بزملائه الجدد في مانشستر يونايتد

الرياضية - رويترز | Thursday, 20 July 2017 - 11:03 am

يقول لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان، إنه سعيد بصفقات التعاقد الجديدة التي أبرهما ناديه مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مؤكداً أن النادي حريص على مساعدة هؤلاء اللاعبين الجدد في التأقلم سريعاً والانخراط في صفوف الفريق.



وتعاقد يونايتد الذي يقوده المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، مع المدافع السويدي فيكتور ليندلوف والمهاجم روميلو لوكاكو، الذي هز الشباك للمرة الأولى مع فريقه الجديد في مباراة ودية أمام ريال سولت ليك الأمريكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.



وعن زميليه الجديدين قال مخيتاريان عبر موقع ناديه الرسمي على الأنترنت: "إنهما يتدربان جيداً، هما لاعبان جيدان للغاية، ونحن نحاول مساعدتهما على التكيف في صفوف الفريق".



وأضاف مخيتاريان: "التكيف وتحقيق التجانس بأسرع ما يمكن أمر في غاية الأهمية بالنسبة لهما ولنا، لأننا بحاجة إليهما مع بداية الموسم، نبذل قصارى جهدنا لمساعدتهما على التأقلم".



واحتل لوكاكو (24 عاماً) لاعب إيفرتون السابق المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي برصيد 25 هدفا.



وسيلتقي مانشستر يونايتد في وقت لاحق من اليوم الخميس، مع جاره ومنافسه مانشستر سيتي في إطار كأس الأبطال الودية الدولية قبل مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا في 23 و26 من يوليو الجاري.



وقال البلجيكي فينسن كومباني قائد مانشستر سيتي عن مواطنه لوكاكو: "قوته الأكبر تكمن في ثقته بنفسه وقدرته الدائمة على إحراز الأهداف والحفاظ على حماسه دوماً"