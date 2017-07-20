كروزيرو البرازيلي يجمع لاعبي الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 18:42 pm

أعلن نادي كروزيرو البرازيلي مساء اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب البرازيلي ديقاو مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم سابقاً، حيث وقع معه عقداً لمدة ثلاث سنوات، ومثل البرازيلي ديقاو فريق الهلال من يناير 2014، قبل أن يستغني الفريق الأزرق عن خدماته لصالح فريق الشارقة الإماراتي في 31‏/07‏/2016.



يشار إلى لاعب خط الوسط البرازيلي تياجو نيفيز والذي مثل الهلال سابقاً، يلعب في صفوف كروزيرو البرازيلي حالياً، ما يعني أن ديقاو سيلعب بجانب زميله تياجو نيفيز في ثلاث أندية مختلفة، بعد أن تزاملا في فلومينينسي البرازيلي ونادي الهلال.