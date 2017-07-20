رئيس اتحاد الكرة الإسباني يمثل أمام القضاء بتهم الفساد

مدريد - الفرنسية | Thursday, 20 July 2017 - 20:05 pm

مثل آنخيل ماريا بيار، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمام أحد القضاة بالعاصمة مدريد اليوم الخميس، بعد يومين فقط من إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد.



وكان على قاض المحكمة الوطنية بإسبانيا، أن يتخذ القرار حول ما إذ كان بيار ونجله جوركا، بالإضافة لمسؤولين آخرين مازالوا رهن الاعتقال أم سيتم إطلاق سراحهم بكفالة.



وتم نقل بيار ونجله صباح اليوم إلى مقر المحكمة الوطنية من قبل الحرس المدني، برفقة خوان بادرون، نائب رئيس اتحاد الكرة الإسباني، واثنين مسؤولي كرة القدم.



وأعلن الإدعاء أنه يقوم حالياً بالتحقيق في تهم تتعلق بسوء الإدارة واختلاس الأموال والفساد وتزوير الوثائق.



يذكر أن بيار يتولى رئاسة اتحاد الكرة الإسباني منذ 29 عاماً، كما يشغل حالياً منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فضلاً عن كونه عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".



وكان جوركا بيار، أحد الشخصيات المؤثرة داخل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، حيث شغل منصب المدير العام للاتحاد خلال الفترة من ديسمبر عام 2014 حتى يوليو عام 2016.