موناكو يحذر الأندية من التواصل مع مبابي

موناكو - الفرنسية | Thursday, 20 July 2017 - 17:23 pm

حذر نادي موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، الأندية المهتمة بالتعاقد مع نجمه الشاب كيليان مبابي، من اللجوء إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" في حال تواصلت معه دون موافقة ناديه.



وجاء في بيان للنادي: "يلاحظ موناكو بأسف أن أندية (مهمة) في كرة القدم الأوروبية، تضاعف الاتصالات مع كيليان مبابي من دون إذن النادي"، من دون أن يسمي أي ناد على وجه الخصوص.



وتوجه النادي إلى هذه الأندية بالتذكير أن خطوات كهذه تتعارض مع البند 211 من النظم الإدارية للدوري الفرنسي لكرة القدم، والبند 18 المادة الثالثة من قوانين "فيفا" المتعلقة بتنظيم اللعبة وانتقال اللاعبين.



وحذر موناكو الذي أحرز في الموسم المنصرم لقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2000، أنه وبهدف وضع حداً لهذا الوضع غير المقبول، قد يلجأ إلى الطلب من رابطة كرة القدم الاحترافية (بطولة فرنسا) و"فيفا"، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الأندية المخالفة.



وكان المهاجم الدولي الشاب (18 عاماً) أحد أبرز لاعبي النادي الفرنسي في الموسم المنصرم، وهو مرتبط معه بعقد حتى 2019، ولم يخف النادي رغبته بالاحتفاظ باللاعب الواعد لموسم إضافي على الأقل، وتردد أنه عرض عليه تمديد عقده حتى سنة 2020.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، يبرز نادي باريس سان جرمان الذي فقد لقب الدوري الفرنسي الموسم المنصرم لصالح موناكو، كأبرز الساعين للحصول على خدمات مبابي.



وقال مدرب نادي العاصمة، الإسباني أوناي إيمري في تصريحات الخميس: "مبابي لاعب كبير، وهو فرنسي، أريد فرنسياً في فريق فرنسي".



كما أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز في يونيو الماضي عن إعجابه باللاعب.