الأخضر الأولمبي يواجه أفغانستان وعينه على التأهل للنهائيات

الرياض- الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 22:06 pm

يخوض الأخضر الأولمبي لكرة القدم يوم غدٍ الجمعة مباراته الثانية في التصفيات التي يستضيف فيها مجموعته (B) المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 بمواجهة منتخب أفغانستان الأولمبي، وذلك في الساعة 8:55 مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.



وتغلب الأخضر الأولمبي في مباراته الافتتاحية ضمن التصفيات مساء أمس الأربعاء على نظيره البحريني بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها عبدالعزيز العرياني، وسامي النجعي، وحمد الشمسان (بالخطأ في مرماه).



وقبيل المران عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على منتخبات الفئات السنية طلال آل الشيخ ونائبه عضو مجلس إدارة الاتحاد مريح المريح اجتماعًا مع اللاعبين أشاد فيه طلال آل الشيخ بالمستوى الفني الذي قدموه خلال مباراتهم أمس الأربعاء أمام شقيقهم المنتخب البحريني، مطالبًا إياهم ببذل الجهود بشكل أكبر في المباراتين القادمة من أجل نيل أولى بطاقات التأهل للبطولة الآسيوية، وآملًا من الله التوفيق لهم في مباراة الغد أمام منتخب أفغانستان، كما أشاد مريح المريح بالمستوى الفني في مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه المنتخب البحريني، مطالبًا اللاعبين بالتركيز الأكبر في الأيام المقبلة لتحقيق الهدف المنشود في نيل بطاقة التأهل الأولى لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 عن المجموعة الثانية.

واختتم الأخضر تمارينه اليوم الخميس على الملعب الرديف لأستاد الأمير فيصل بن فهد في السابعة والنصف مساءً، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، وأدت المجموعة التي شاركت بصفة أساسية في لقاء البارحة مرانًا خفيفًا، في حين أدت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكيًا، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة.