الاتحاد يسقط في ثاني ودياته أمام فليتوود تاون

لندن الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 19:50 pm

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، ثاني مبارياته الودية أمام فليتوود تاون الإنجليزي بنتيجة 3/2، وذلك ضمن معسكره الإعدادي والمقام حالياً في العاصمة البريطانية لندن.



وسجل أهداف الاتحاد كل من فهد المولد في الدقيقة 44، ومحمد قاسم في الدقيقة 54.



ودخل التشيلي سييرا المباراة بتشكلية مكونة من علي العامري في حراسة المرمى، ومحمد ريمان وعون البيشي وياسين حمزة وعوض خريص في خط الدفاع، فيما أشرك محمد عبداللطيف وجمال باجندوح ومحمد قاسم وحسين حلواني وفهد المولد في خط الوسط، واكتفى باللاعب ربيع السفياني في خط الهجوم، كما أجرى التشيلي بعض التبديلات في شوط المباراة الثاني بإشراك إبراهيم زاهر وعمر عاصم وأحمد عكايشي ومعن الحذيفي بدلاً من فهد المولد وحسين حلواني وربيع سفياني ومحمد ريمان.