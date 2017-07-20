الهلال يستعد لأولى ودياته تحت المطر

الرياض - الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 22:41 pm

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الجمعة، أولى لقاءات الودية بمعسكره التحضيري في النمسا، حيث سيلاقي عند الساعة الـ 06:30 من مساء يوم غد الجمعة فريق سبيتال النمساوي.





وعلى الصعيد الميداني، أدى الفريق الهلالي وسط أجواء ممطرة حصته التدريبية الثانية، والتي تركزت على الجوانب الفنية، حيث بدأ الجهاز الفني المران بفرض تدريبات لياقية، عقبها تطبيق عددًا من التدريبات التكنيكية، فيما اختتم رامون دياز المدير الفني للفريق التدريبات بمناورة على جزء من مساحة الملعب.