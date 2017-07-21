الإسباني فيريرو يزور معسكر أخضر التنس

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

قام الإسبانــــي خوان كارلوس فيريرو، المصنف الأول عالمياً سابقاً بزيارة لاعبي المنتخب السعـــودي للتنس للشبــاب والناشئين في معسكر إسبـانيـــا في أكاديمية فيريروا العالمية في مدينة الكانتا الإسبانية .

وذكر فيــريرو للاعبين أن ملاعب الكرة الصفراء مليئة بالتحديات والصعــــوبات والعقــبات التي تتطلــب منهم التضحيات والصبر لشق طريقهم نحو المنصات العالمية.

وأبدى المصنف الدولي إعجابه بأعضاء البعــثة المرافــقة للمنتخــب على حرصهم على استــفـــــادة اللاعــبين من جـمـيــــع الإمكـــانيات الموجودة في الأكاديمية وإسبانيـــا عبر متابعة البرنــامج اليومي بدقة والحرص على إشراك اللاعبين في بطولات داخل إسبانيا وخارجها.

وأكد فيريرو أن الطريقة الصحيحة لإعـــداد لاعبي التنس نحو الطريق العالمية هو مزيد من المشاركـــات في المنافــــسات الدولية والاستمراريــة في التدريب والمعسكرات التدريبية مع لاعبين آخرين لضمان الجمع بين الإعداد البدني والنفسي للاعب.