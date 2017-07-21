القناص: اللجنة الأولمبية وفرت كل الدعم
الرياض ـ الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am
عبّـر الدكـتـــور إبراهيم القــناص، رئيـــس الاتحاد السعودي للكــاراتيه، عن سعادته بتحقيق هذه الإنجازات التي تسجل باسم الوطــن وتضاف لإنجازات الرياضة السعودية، فالحصول على 17 ميدالية متنوعة في أكبر محافل الكاراتيه الآسيوية يعد إنجازاً رائعاً، ويزيد الطموح نحو تحقيق إنجازات أكبر.
وأثنى القنــاص على الدعم الذي يجده الاتحاد السعودي للكاراتيه من محمـد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيـئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الذي يدعـــم الاتحاد في كل منافساته من خلال الاتصــال المتواصل.
وشدد القـناص على أن اللجنة الأولمبيــة دائماً ما تكون مشاركة في استقبـال البعـثات الريـــــاضية عند تحقيق الإنجازات، وأن غياب استقبال الكاراتيه الأخير جاء بتقصير من اتحاد الكاراتيه الذي لم يخاطب اللجنة بموعد الوصول.