القناص: اللجنة الأولمبية وفرت كل الدعم

الرياض ـ الرياضية | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

عبّـر الدكـتـــور إبراهيم القــناص، رئيـــس الاتحاد السعودي للكــاراتيه، عن سعادته ‏بتحقيق هذه الإنجازات التي تسجل باسم الوطــن وتضاف لإنجازات الرياضة السعودية‏، فالحصول على 17 ميدالية متنوعة في أكبر محافل الكاراتيه الآسيوية يعد إنجازاً رائعاً، ويزيد الطموح نحو تحقيق إنجازات أكبر.

وأثنى القنــاص على الدعم الذي ‏يجده الاتحاد السعودي للكاراتيه من محمـد آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيـئة العامة للرياضة رئيس اللجنة ‏الأولمبية العربية السعودية الذي يدعـــم الاتحاد في كل منافساته من خلال الاتصــال المتواصل.‏

وشدد القـناص على أن اللجنة الأولمبيــة دائماً ما تكون مشاركة في استقبـال ‏البعـثات الريـــــاضية عند تحقيق الإنجازات، وأن غياب استقبال الكاراتيه الأخير ‏جاء بتقصير من اتحاد الكاراتيه الذي لم يخاطب اللجنة بموعد الوصول.