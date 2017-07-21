العروبة يخطف الطوالة ويتمسك ببكر

عرعرـ أنور قمقوم | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

واصلت إدارة نادي العروبة برئاسة مونس الضوي صفقاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين جدد استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى، بعد أن وقعت مع بدر الطوالة لموسم واحد، قادماً من نادي الباطن، بالإضافة إلى التوقيع مع حمود بكر لاعب الفريق الأولمبي لأربعة مواسم مقبلة.

من جانب آخر، يصل التونسي بيرم المختاري مدرب الفريق الأول إلى الجوف خلال اليومين المقبلين، بعد أن اضطر للمغادرة إلى تونس للاطمئنان على صحة والده.