اليد تبحث عن الفوز أمام المغرب

الرياض ـ فهد البطاح | Thursday, 20 July 2017 - 00:00 am

يواجه المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب اليوم الجمعة، نظيره منتخب المغرب عند تمام الساعة الثانية ظهراً، في صالة حسان حرشة، ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم المقامة منافساتها حالياً في الجزائر. ويدخل المنتخب السعودي اللقاء رغبة في تحقيق الفوز وتعويض خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية من منتخبي كرواتيا وأيسلندا على التوالي.

ويتطلع الأخضر الشاب للظفر بأول نقطتين له في رصيده في دور المجموعات.

ومن جانبه، التقى تركي الخليوي رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد باللاعبين وطالبهم بنسيان المباراتين السابقتين وتقديم كل ما لديهم في المباريات الثلاث المتبقية، مؤكداً ثقته في إمكانياتهم وقدرتهم على تقديم الأفضل.

ويتصدر المنتخبان الأيسلندي والكرواتي فرق المجموعة الرابعة بواقع أربع نقاط لكل منهما، يتبعهما الجزائر ثالثاً بثلاث نقاط، ثم الأرجنتين رابعاً بنقطة واحدة، ويقع المنتخبان المغربي والسعودي في المركزين الخامس والسادي على التوالي دون أي نقطة.