الفتح يتعاقد مع التونسي اليعقوبي

الرياض ـــ الرياضية | Friday, 21 July 2017 - 12:57 pm

تعاقد نادي الفتح مع المدافع التونسي محمد اليعقوبي لتمثيل الفريق لموسم رياضي واحد من أجل تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال منافسات الموسم المقبل من دوري المحترفين .



وعبر اليعقوبي عن سعادته بالانتقال للفتح قائلا:ً "تجربة احتراف جديدة بالنسبة لي وتحد جديد في أحد أفضل الدوريات العربية.".



وأضاف: "سأسعى لتقديم كل ما لدي من خلال هذه التجرة لأكون إضافة حقيقية وقوية لفريقي.".



ويمتلك اليعقوبي تاريخاً طويلاً حيث سبق له اللعب لأندية شبيبة القيروان والإفريقي والترجي ثم تايكور ريزا سبور التركي.