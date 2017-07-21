المحمدي يحذر من التساهل.. ويعتمد طريقة هجومية

سلطان العتيبي - عبدالإله المرحوم | Friday, 21 July 2017 - 14:26 pm

تحدث صالح المحمدي مدرب المنتخب الأولمبي للاعبيه قبل انطلاقة مران الأمس، موضحا لهم أهمية مباراتهم أمام أفغانستان التي ستقام مساء اليوم الجمعة ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس آسيا التي ستقام في الصين ٢٠١٨، وحذر اللاعبين من التساهل في هذه المباراة، مؤكدا أن نقاطها الثلاث مهمة لقطع شوط كبير في التأهل، خاصة أن المجموعة يتأهل منها منتخب واحد للنهائيات الآسيوية، جاء ذلك بتواجد طلال آل الشيخ المشرف على المنتخبات السنية إلى جانب مريح المريح عضو الاتحاد السعودي.

فيما قدم آل الشيخ شكره وتقديره للاعبين على الأداء الملفت الذي ظهر به اللاعبون أمام البحرين، مطالبا إياهم ببذل مجهودات أكبر خلال المباراتين المقبلتين.

ميدانياً، أبدى اللاعبون تفاعلاً كبيرا خلال التدريبات التي جرت مساء أمس الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، حيث أبدوا جاهزيتهم الكاملة لهذه المواجهة، حيث وضع المحمدي اللمسات الأخيرة التي سينتهجها أمام أفغانستان في مواجهة اليوم، واتضح من خلال التدريبات الأسلوب الهجومي الذي ينوي العمل عليه في محاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف التي تساهم في حظوظ الأخضر على التأهل.

وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، خضعت كل مجموعة لتدريبات فنية خاصة، إلى جانب المران البدني.

وينوي المحمدي الدخول بنفس الأسماء التي زج بها في المباراة الأولى أمام البحرين مع تغييرات طفيفة في التكتيك الفني.