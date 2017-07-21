مواجهات نارية في المرحلة الأولى من الدوري الأسباني

الرياضية - الألمانية | Friday, 21 July 2017 - 15:21 pm

سحبت قرعة الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم الجمعة في العاصمة مدريد وأسفرت عن لقاء ريال مدريد حامل اللقب في أولى مبارياته بالموسم الجديد للمسابقة مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونا في 20 أغسطس المقبل، بينما يستهل غريمه التقليدي برشلونة مشواره باستضافة ريال بيتيس على ملعب "كامب نو".



وأجريت مراسم سحب القرعة بالشكل المعتاد الذي يسبق كل موسم ، لكنها لم تشهد حضور ممثلين عن الاتحاد الأسباني للعبة الذي يخضع رئيسه أنخيل ماريا بيار للاحتجاز حاليا حيث يواجه إدعاءات فساد.



وطبقا للقرعة ، ستكون مواجهة الكلاسيكو الأولى في الموسم الجديد للدوري بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في 20 كانون أول/ديسمبر على ملعب "سانتياجو برنابيو" بمدريد بينما تقام مواجهة الكلاسيكو الثانية ضمن جولة الإياب ، على ملعب "كامب نو" في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.



ويحتضن "واندا ميتروبوليتانو" ، الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد ، مباراة ديربي العاصمة الأولى أمام ريال مدريد في 19 نوفمبر ، بينما يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مباراة الديربي الثانية بين الجارين في الثامن من أبريل ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.