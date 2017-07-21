جالكا يريح لاعبي الفيحاء عن مران اليوم المسائي

الرياض - الرياضية | Friday, 21 July 2017 - 15:17 pm

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء حصة تدريبية صباح اليوم الجمعة تحت إشراف المدير الفني للفريق الروماني كونستانتين جالكا .



وناقش جالكا من خلال حصة اليوم أداء الفريق في المباراة الودية التي لعبها الفريق مساء أمس امام بورصا سبور التركي والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يبدأ التدريب بحركات الإحماء والتمارين الاسترجاعية .



وفرض جالكا خلال تدريب اليوم مجموعة من التمارين التكتيكية في الجانب الهجومي قبل ان يختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.



واكتفى المدير الفني للفيحاء بالحصة الصباحية رغبة منه في اراحة اللاعبين قبل أن يخوض الفريق مباراته الودية الرابعة والمقرر إقامتها عصر غد السبت أمام نادي قونيا التركي.