ديفيد لويز يعتقد أن كاهيل هو القائد المقبل لتشيلسي بعد تيري

الرياضية - رويترز | Friday, 21 July 2017 - 12:32 pm

يتوقع قلب الدفاع ديفيد لويز الذي لا يمانع في الإضطلاع بمسؤوليات إضافية أن يتولي جاري كاهيل قيادة ناديه تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد رحيل القائد جون تيري في نهاية الموسم الماضي.



وبعد أن ظل 13 عاما قائدا لتشيلسي انتقل تيري إلى فريق الدرجة الثانية أستون فيلا في وقت سابق من يوليو تموز الجاري وترشح التوقعات حاليا كاهيل لوضع شارة القيادة بصورة دائمة بدلا منه.



وقال لويز الذي وضع شارة القيادة خلال عدة مباريات لمنتخب بلاده البرازيل إن تركيزه حاليا منصب على مساعدة الفريق وليس على شارة القيادة.



وقال لويز للصحفيين "أعتقد أن الأمور تسير في اتجاه تولي جاري القيادة. ولم لا.. الأمر لا يتعلق بشارة القيادة بل بالقيادة التي تمارسها في كل يوم وبمدى التزامك وبالاسلوب الذي تحاول به مساعدة الآخرين".



وأضاف المدافع البرازيلي "سبق لي وضع شارة القيادة وحاولت دوما أن أكون قائدا وأقدم المساعدة. وأحببت أنا هذه المسؤولية منذ كنت صغيرا. وكنت أصغر قائد في تاريخ بنفيكا ولذا فإنني دوما أتحمل المسؤولية".



وأوضح لويز "عندما تلعب لأندية كبيرة فإنك دوما تتحمل مسؤولية وهذا ما يلزمنا بالاستمرار والتطور".



وعن طموحات فريقه اللندني قال لويز "يتعين علينا أن نكون أفضل مما كنا عليه في الموسم الماضي إذا أردنا الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز من جديد وتقديم أدء جيد على المستوى الأوروبي في دوري الأبطال".



وأردف لويز "عندما تلعب لفرق كبيرة لابد أن تكون طموحا وتشيلسي فريق كبير حيث يتعين عليك القتال على كل لقب تنافس عليه أيا كانت المسابقة.. وسنقاتل للفوز بلقب الدوري الانجليزي وبالكؤوس المحلية وبدوري الأبطال الأوروبي".



وسعيا للفوز بأول لقب في الموسم الجديد سيلتقي تشيلسي مع جاره اللندني ارسنال بطل كأس انجلترا في مباراة الدرع الخيرية المحلية في السادس من أغسطس آب المقبل.