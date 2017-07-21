عسيري والدحيم يغادران معسكر الاتحاد إلى دبي

الرياض - الرياضية | Friday, 21 July 2017 - 16:01 pm

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صباح اليوم الجمعة تدريباته تحت إشراف المدير الفني للفريق التشيلي لويس سييرا الذي ركز على عدد من التدريبات التنافسية في لعبة الفوتو قولف وسط تفاعل كبير من جانب اللاعبين .

على الصعيد نفسه تقرر مغادرة الثنائي احمد عسيري وعمار الدحيم إلى مدينة دبي لاستكمال برنامجهما التأهيلي .



إلى ذلك يخوض الاتحاد في الثانية عشرة من ظهر غد السبت ثالث ودياته خلال معسكره المقام هذه الأيام بمدينة بولتون الإنجليزية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد وذلك أمام فريق ليدز يونايتد الانجليزي .

وكان الاتحاد قد خسر وديته الثانية أمس الخميس أمام فليتوود تاون الإنجليزي بنتيجة 3/2 .