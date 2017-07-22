منتخب الناشئين يبدأ معسكر الخبر

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

أدى المنتخب السعودي لدرجة الناشئين لكرة القدم أمس، أولى تدريباته في معسكره الإعدادي المقام في مدينة الخبر؛ استعدادًا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018م تحت 16 عامًا.

وأجرى الأخضر الناشئ تدريباته أمس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة، تحت قيادة المدرب محمد العبدلي، وتركزت على النواحي اللياقية والتكتيكية.

وسيشهد المعسكر الحالي الذي يستمر لمدة 8 أيام بمشاركة 28 لاعبًا، مواجهتين وديتين أمام المنتخب العماني يومي 24 و27 من شهر يوليو الجاري.