التونسي اليعقوبي ثاني صفقات الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الفتح تعاقدها مع التونسي محمد اليعقوبي المدافع الدولي، لتمثيل صفوف الفريق الفتحاوي لمدة موسم رياضي واحد، ويأتي التعاقد مع المدافع التونسي صاحب الـ 26 عامًا؛ لما يمتلكه من إمكانيات فنية عالية في مركز قلب الدفاع، ستكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق الفتحاوي.

وبدأ اليعقوبي مسيرته الرياضية مع فريق شبيبة القيروان التونسي، واستمر حتى عام 2011، ومن ثم انتقل إلى النادي الإفريقي التونسي لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2014، لينتقل بعد ذلك إلى آخر محطاته في تونس مع نادي الترجي التونسي، الذي مثله لمدة موسمين رياضيين حتى عام 2016، لتبدأ بعد ذلك رحلته الاحترافية الخارجية وتحديداً في الدوري التركي الممتاز مع نادي تشايكور ريزا سبور، قبل توقيعه الآن مع نادي الفتح السعودي، كما مثل منتخب بلاده تونس في العديد من المشاركات آخرها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

كما أعلنت الإدارة الفتحاوية تعاقدها مع أحمد الناظري لاعب خط وسط الاتحاد بنظام الإعارة لموسم رياضي واحد، وجاء التعاقد مع الناظري لما يتمتع به من إمكانيات فنية في خط الوسط على مستوى صناعة اللعب، جعلته ضمن خيارات فتحي الجبال المدير الفني التونسي. من جانبه، قدم المهندس سعد العفالق نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفتح شكره وتقديره لإدارة نادي الاتحاد، ممثلة في أنمار الحائلي رئيس مجلس الإدارة على تسهيله الإعارة.