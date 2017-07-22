الأخضر الشاب يصل تونس

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

وصلت صباح أمس بعثة المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، إلى العاصمة التونسية قرطاج لخوض معسكر إعدادي يستمر لمدة 21 يومًا؛ استعدادًا للمرحلة الثانية من إعداد الأخضر للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس تحت 19 عامًا 2018م، التي يستضيف خلالها الأخضر مباريات مجموعته الرابعة مطلع شهر نوفمبر المقبل في الرياض.

وقرر خالد العطوي مدرب المنتخب منح اللاعبين راحة لليوم الأول، بعد وصولهم إلى مقر المعسكر، على أن تنطلق تدريبات المنتخب اليوم السبت بفترتين صباحية ومسائية، وذلك بالملعب الرئيس للملعب الأولمبي في المنزه.

واكتفى الجهاز الفني للمنتخب أمس الجمعة بمحاضرة قصيرة للاعبين، بيّن فيها أهمية المرحلة المقبلة وأثرها في إعداد المنتخب للاستحقاقات المقبلة، مشددًا على أهمية تركيز اللاعبين خلال فترة المعسكر التي تستمر حتى الـ11 من شهر أغسطس المقبل.

ويشهد معسكر الأخضر خوضه 4 مواجهات ودية، ستكون اثنتان منها أمام المنتخب المصري ومواجهة أمام المنتخب الجزائري، ومثلها أمام المنتخب الليبي.