الأهلي يضم النيجيري أبوابونا

جدة ـ أحمد اللوقان | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة النادي الأهلي تعاقدها مع النيجيري قودفري أبوابونا بعقد يمتد لمدة موسم واحد وقابل للتجديد موسمين مقبلين.

وأكدت لـ"الرياضية" المصادر الخاصة، أن الصفقة كلفت الخزينة الأهلاوية مليونًا ونصف المليون دولار، وكان النيجيري أبوابونا مثل فريق ريز سبور التركي منذ عام ٢٠١٣م، وحتى الموسم الماضي، بعد أن كان لاعبًا في فريق صن شاي النيجيري حتى انتقاله إلى الدوري التركي، ومثل منتخب بلاده ب٤٤ مباراة دولية، حقق من خلالها مع زملائه بطولة أمم إفريقيا عام ٢٠١٣م.

ويجيد أبوابونا اللعب في خانة قلب الدفاع والظهير الأيمن والأيسر، وقد كان الخيار الثاني للأهلاويين بعد المغربي زهير فضال لاعب الافيس الإسباني الذي رفض عرض الأهلي المغري وفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية ودراسة العروض الأخرى.

وأصبح النيجيري أبوابونا خامس لاعبي الأهلي المحترفين الأجانب هذا الموسم لينضم إلى البرازيلي فلاديمير الذي وقع أخيرًا في صفوف الأهلي مع استمرار الثلاثي السوري عمر السومة والمصري محمد عبد الشافي واليوناني فيتفا، من الموسم الماضي.