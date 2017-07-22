الرائد يستبعد مفاوضات ثنائي الهلال

بريدة ـ نايف البدراني | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

نفى عبد العزيز التويجري رئيس نادي الرائد، الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات مع الجانب الهلالي لضم الثنائي فيصل درويش مدافع الفريق وعبد الكريم القحطاني لاعب الوسط.

وألمح التويجري في حديث إذاعي، إلى أن إدارة النادي قد اقتربت من إعلان اسمي اللاعبين الأجنبيين اللذين سيكملان السداسي المحترف في صفوف الفريق، بتوصية من الجزائري توفيق روابح المدير الفني للفريق، الذي طرح اسم لاعب أجنبي سيتم جلبه، ويلعب في مركز خلف المهاجم، بالإضافة إلى لاعب آخر، وسيعلن عنهما في غضون الأسبوع المقبل.

يذكر أن نادي الرائد قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع إيلي سابيا المدافع البرازيلي، وكذلك تجديد عقود الثلاثي الأجنبي الذي مثل الفريق في الموسم الماضي إسماعيل بانجورا المهاجم الفرنسي، ودانيال أمورا، وويندر لويز ثنائي الوسط البرازيلي.