آل الشيخ يتصدر بطولة الخبر للبولينج

الرياض ـ حمد الشغرود | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

تصدر بدر آل الشيخ لاعب المنتخب السعودي الأول الترتيب العام من المرحلة الأولى في أول أيام منافسات البطولة الفردية الحادية عشرة والتي ينظمها الاتحاد السعودي للبولينج على صالة فندق القصيبي في الخبر خلال الفترة من 26 ـ 28 شوال الحالي، وشهدت منافسات أمس الجمعة تنافساً كبيراً بين اللاعبين المشاركين والذين بلغ عددهم 65 لاعباً، وتمكن اللاعب بدر آل الشيخ من تحقيق 1415 نقطة مكنته من تصدر الترتيب العام للمرحلة الأولى فيما جاء اللاعب عبدالله الدليجان في المرتبة الثانية برصيد 1390 نقطة وعبدالرحمن الخليوي ثالثاً ومعيض القحطاني رابعاً واللاعب رشيدان الرشيدان خامساً ،وتستكمل بقية الأشواط في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة حيث يستكمل بقية المشاركين لعب عدد 6 أشواط أخرى يتحدد من خلالها 12 لاعباً يتأهلون للأدوار النهائية التي تلعب اليوم السبت.

بين عبدالله القحطاني أحد لاعبي الخبرة في لعبة البولينج السعودية أن الاهتمام الكبير الذي تجده لعبة البولينج من الأمير عبدالحكيم بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للبولينج ساهم في قيادة دفة أموره بشكل مميز كانت خلف عديد الإنجازات التي تحققت مؤخراً، والتي كان آخرها تحقيق اللاعب عمار طراد لقب بطولة هونج كونج الدولية كما حقق لقب التور الآسيوي.