أخضر السهام يقفز للمرتبة 40 عالميا

الرياض ـ فهد البطاح | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

احتل المنتخب السعودي للسهام المرتبة 40 عالمياً حسب التصنيف الشهري الصادر من الاتحاد الدولي للسهام لشهر يونيو 2017م متقدماً بعشرة مراتب عن تصنيف شهر مايو الماضي. وكان أخضر السهام بدأ تصاعدياً في التقدم في التصنيف منذ مطلع العام 2017م عندما كان يحتل المركز 75 عالمياً قبل أن يتقدم للمركز الخمسين.

وجـاء تقــدم أخضر السهام بعد النتائج المميزة التي حققها رباعي السهام "النخبة" في المرحلة الثالثة لكأس آسيا التي اختتمت منافساتها قبل أسبوعين. وأعلن الاتحاد الدولي للسهام تصدر الرامي فارس العتيبي "ترتيب الرماة السعوديين عالمياً " بحلوله في المركز 136 يليه الرامي عبدالإله بن علي في المركز 260 ثم الرامي منصور علوي بالمرتبة 286 كما حل الرامي مصعب السليماني لاعب القوس المركب في المرتبة 235 .

من جانبه قدم رئيس الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير جزيل شكره للأجهزة الفنية و الإدارية والرماة على جهودهم الكبيرة في رفع اسم المملكة والحضور المشرف في المحافل الدولية.