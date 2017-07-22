قبضة الأخضر تضرب بيد من حديد

الجزائر ـ الرياضية | Saturday, 22 July 2017 - 00:00 am

تمكن المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب من تحقيق انتصار تاريخي عقب تجاوزه نظيره المنتخب المغربي بنتيجة (29ـ19)، في المباراة التي جمعتهم ظهر أمس الجمعة على صالة حسان حرشة، وذلك ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم للشباب المقامة منافساتها حالياً في الجزائر.

وبهذا الفوز قفز المنتخب السعودي الشاب للمركز الرابع في مجموعته الرابعة بالبطولة بعد أن حصد أول نقطتين له في سلم الترتيب العام لمجموعته بالدور الأول من البطولة، فيما بقي منتخب المغرب بدون أي نقطة في المركز السادس والأخير للمجموعة.

ويلعــب المنتخــــب السعودي الشاب لكرة اليد لدرجة الشباب مباراته الرابعـة أمـام المنتخـب الأرجنتيني، وذلك عند تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، على صالة حسان حرشة، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة.