المحمدي: أوراق العراقيين مكشوفة.. وسنتأهل

الرياض ـ سلطان العتيبي | Saturday, 22 July 2017 - 23:50 pm

كشف الوطني صالح المحمدي المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي أنه كان حريصاً على هز شباك المنتخب الأفغاني بأكبر عدد من الأهداف من أجل صدارة المجموعة، موضحاً أنه لعب على ضعف الخطوط الخلفية للمنافس، واللاعبون وفقوا في تسجيل ثمانية أهداف كانت قابلة للزيادة، معتبراً أن ضياع الفرص أمر طبيعي في مثل هذه المباريات.

وأوضح في المؤتمر الصحفي أمس: "استطعنا الخروج بمكاسب كثيرة من هذه المباراة، وبشكل عام كان الأداء مميزاً"، مشيراً إلى أنه أراح عدداً من اللاعبين من أجل مباراة العراق التي وصفها بالمهمة.

وأضاف: "العراق منافس على التأهل، وأمتلك معلومات كافية عنه، وأعلم جيداً طريقته الفنية لأننا لعبنا أمامه في البحرين في بطولة آسيا"، متمنياً أن يوفق اللاعبون أمام العراق، ويخطفوا بطاقة التأهل.

في المقابل، أرجع الياس أحمد مدرب منتخب أفغانستان الخسارة الثقيلة لفريقه إلى قلة خبرة لاعبيه والطقس الحار الذي أقيمت فيه المباراة. وقال: "قدمنا مباراة جيدة، أمام السعودية، وعموماً السعوديين يستحقون الفوز".

وتابع: "لاعبونا ما زالوا صغاراً في السن، ونتطلع إلى الأفضل مستقبلاً".