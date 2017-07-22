الشباب يختتم معسكر النمسا ويعود للرياض اليوم

الرياض - الرياضية | Saturday, 22 July 2017 - 15:01 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم السبت معسكره الإعدادي المقام بالنمسا ، واعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" أن الفريق سيغادر النمسا اليوم بعد اكتمال معسكره الإعدادي على أن يصل إلى الرياض في التاسعة والنصف من مساء اليوم .



واختتم الشباب مبارياته الودية في معسكر النمسا بالفوز أمس على فريق قاسم باشا التركي بثلاثة أهداف مقابل.



الجدير بالذكر أن الشباب سيشارك في بطولة دورة تبوك الدولية الثانية لكرة القدم التي ستقام في الـ31 من يوليو الجاري .