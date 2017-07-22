فالفيردي يصف انتقال نيمار إلى سان جرمان بالشائعات

نيويورك - الفرنسية | Saturday, 22 July 2017 - 15:40 pm

اعتبر مدرب برشلونة لكرة القدم ارنستو فالفيردي اخبار انتقال نجم الفريق، البرازيلي نيمار، الى باريس سان جرمان الفرنسي "مجرد شائعات".



وتصدر خبر انتقال نيمار الى سان جرمان سوق الانتقالات في الايام القليلة الماضية بعد تقارير صحافية متتالية تحدثت عن استعداد سان جرمان الى دفع الشرط الجزائي الذي وضعه برشلونة للتخلي عن اللاعب وقدره 222 مليون يورو، وعن رغبة نيمار في الرحيل عن الفريق الكاتالوني للخروج من ظل زميل الارجنتيني ليونيل ميسي.





وقال فالفيردي "انه وقت الشائعات ونحن نفهم كيف يكون. انه معنا الان، وهو واحد منا. نحن نحبه ونريده، ليس فقط على الصعيد الكروي، بل ايضا لما يقوم به في غرف تغيير الملابس".



وتابع "انها مجرد شائعات. لا داعي للقلق حول امر لا نعرف اذا كان سيحدث ام لا. سنرى اذا حصل ذلك في المستقبل، ولكن لا داعي للقلق الان".



وجاءت تصريحات فالفيردي الذي تولى تدريب برشلونة في نهاية الموسم الماضي خلفا للويس انريكي مع بدء الفريق الاسباني جولة استعدادية ترويجية في الولايات المتحدة استعدادا لانطلاق الموسم.



ويلتقي برشلونة مع يوفنتوس الايطالي اليوم السبت في نيوجيرزي، ثم مانشستر يونايتد الانجليزي الأربعاء في ضواحي واشنطن، ويخوض مباراة كلاسيكو ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في 29 الحالي في ميامي.



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