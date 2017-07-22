ميلان يقسو على بايرن برباعية في كأس الأبطال الودية

الرياضية - الألمانية | Saturday, 22 July 2017 - 16:03 pm

وجه ميلان الإيطالي لطمة قوية لبايرن ميونخ الألماني في استعدادات الفريقين لبداية الموسم الجديد بتغلب الفريق الإيطالي على بايرن 4 / صفر اليوم السبت في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة شنجن الصينية ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية.

وفشل بايرن في الصمود أمام ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جنوب الصين ليخسر مباراته الثانية على التوالي في هذه البطولة حيث سبق ل الخسارة بركلات الترجيح أمام أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء الماضي بعد تعادلهما 1 / 1 في الوقت الأصلي للمباراة ضمن منافسات هذه الدورة الودية.

وحسم ميلان المباراة تمما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها فراتك كيسي في الدقيقة 14 وباتريك كوتروني في الدقيقتين 25 و43 .

واختتم هاكان كالهانوجلو التسجيل في الدقيقة 85 بالهدف الرابع لميلان.

ولم تكن الهزيمة القاسية هي الخسارة الوحيدة لبايرن في هذه المباراة حيث تعرض لاعبه الأسباني خوان بيرنات أيضا للإصابة ولم يستطع استكمال اللقاء.

ولعب الكولومبي خاميس رودريجيز والبرتغالي ريناتو سانشيز في الشوط الثاني ونجحا في تحسين مستوى أداء بايرن الذي سنحت له فرصتان لتقليص لنتيجة عن طريق توماس مولر وكورينتين توليسو.

ولكن ميلان هو من نجح في التسجيل أيضا خلال الشوط الثاني بالهدف المتأخر الذي سجله كالهانوجلو.

وتلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي الندير الفني لبايرن صدمة كبيرة بهذه الهزيمة الثقيلة أمام فريقه السابق فيما استعاد ميلان اتزانه بعد الهزيمة 1 / 3 أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مباراته الأولى بهذه الدورة الودية.

ويسافر بايرن إلى سنغافورة استعدادا للقاء تشيلسي الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي يومي الثلاثاء والخميس المقبلين على الترتيب في إطار نفس الدورة.