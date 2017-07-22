الاتحاد يتعادل مع ليدز يونايتد الإنجليزي سلبياً

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 22 July 2017 - 16:35 pm

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع ليدز يونايتد الإنجليزي بدون أهداف ، وذلك في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين عصر اليوم السبت في إطار معسكر الفريق الاتحادي بمدينة بولتون الإنجليزية استعدادا للموسم الكروي الجديد .



ومنح التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد الفرصة لعدد كبير من اللاعبين على مدار اللقاء حيث أشرك كل من: فواز القرني وعمر المزيعل وياسين حمزه وبدر النخلي وعدنان فلاتة وباجندوح وفهد الانصاري وكارلوس وحسين حلواني وربيع سفياني ومحمود كهربا وعساف وطارق وقاسم ومعن وإبراهيم زاهر وعمر عاصم.



يشار إلى أن الاتحاد قد خسر ودياً أمام فليتوود تاون يوم الخميس الماضي ومن قبلها خسر بنفس النتيجة أمام أستون فيلا يوم الأربعاء.