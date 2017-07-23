النصر على بعد خطوات من نجم بوتافوجو البرازيلي

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 23 July 2017 - 12:24 pm

تقدمت إدارة نادي النصر بعرض رسمي لنادي بوتافوجو البرازيلي للتعاقد مع لاعب الوسط جيرتون ماركيز آريس بناءً على طلب مدرب الفريق ريكاردو جوميز.



ووفقاً لصحيفة "futebol interior" البرازيلية فإن آريس نجح في لفت أنظار جوميز، بعد ظهوره بمستوىً متميزاً مع فريقه الذي يلعب ضمن فرق الدرجة الثانية بالبرازيل ، وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقة المميزة التي تربط جوميز بإدارة النادي البرازيلي، قد تمهد لانتقال ماركيز آريس إلى فريق النصر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وأضافت : المفاوضات تسير بشكل جيد حتى الآن، بعد التوصل لاتفاق مرضي لإدارتي الناديين وكذلك اللاعب نفسه، البالغ من العمر 23 عاماً.



يذكر أن النصر تعاقد مع ثلاثي أجنبي مؤخراً، هم المدافع المغربي سعد لكرو، ولاعب الوسط البرازيلي ليوناردو رودريغيز، والمهاجم الليبيري ويليام جيبور.