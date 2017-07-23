رسمياً : دانيلو ينتقل من ريال مدريد الى مانشستر سيتي

مدريد ــ الفرنسية | Sunday, 23 July 2017 - 14:03 pm

انتقل مدافع المنتخب البرازيلي لكرة القدم دانيلو من ريال مدريد بطل الدوري الاسباني الى مانشستر سيتي ثالث الدوري الانكليزي لمدة 5 أعوام بحسب ما أعلنه الناديان اليوم الاحد.

واكد النادي الانكليزي على موقعه الالكتروني ان دانيلو (26 عاما) "وقع عقدا لمدة 5 اعوام والتحق بزملائه الجدد في الجولةم الاعدادية للنادي للموسم الجديد في الولايات المتحدة".

في المقابل، كتب النادي الملكي انه "يتمنى النجاح الكامل لدانيلو في مرحلته الجديدة".

وكان مدرب النادي الملكي الفرنسي زين الدين زيدان اكد السبت رحيل دانيلو الذي انضم الى ريال مدريد صيف 2015 قادما من بورتو البرتغالي وفشل في فرض نفسه اساسيا في تشكيلة فريق العاصمة الاسبانية.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اشارت الى انها بلغت 26,5 مليون جنيه استرليني (29,5 مليون يورو).

من جهته، قال دانيلو في بيان للنادي الانكليزي: "ابدت اندية اخرى عن اهتمامها الكبير بالتعاقد معي لكن كانت لدي دائما الرغبة في اللعب باشراف بيب غوارديولا" المدرب الاسباني لمانشستر سيتي.

وبات دانيلو اول مدافع يتعاقد معه مانشستر سيتي بعد رحيل 4 مدافعين هم الفرنسيان غايل كليشي وباكاري سانيا والصربي الكسندر كولاروف والارجنتيني بابلو زاباليتا.

ومن المرجح ان يلتحق مدافع موناكو الفرنسي الدولي بنجامان مندي بمانشستر سيتي.

وبدأ دانيلو لويز دا سيلفا مسيرته الكروية مع نادي اميركا مينيرو قبل الانتقال الى سانتوس عام 2010 حيث استهل مشواره الاحترافي قبل الانتقال الى اوروبا عام 2012 واللعب مع بورتو.

وخاض دانيلو 55 مباراة مع ريال مدريد وتوج معه على الخصوص بلقب دوري ابطال اوروبا في الموسمين الاخيرين والدوري الاسباني هذا الموسم.

ويلتقي ريال مدريد مع مانشستر سيتي في مباراة ودية ضمن كأس الابطال الدولية في الولايات المتحدة في 26 تموز/يوليو الحالي في لوس انجليس.