منح سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول بنادي الشباب لاعبي الفريق اليوم الأحد راحة، بعد عودة الفريق مساء أمس من النمسا، بعد انتهاء معسكر الفريق الإعدادي، والذي أقيم في الفترة الماضية، على أن تستأنف التدريبات يوم غدٍ.عل