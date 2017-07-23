الأهلي يواجه الآنيا سبور اليوم ويأذن للربيعي بالمغادرة
الرياضية - الرياض | Sunday, 23 July 2017 - 15:07 pm
وافق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاوكراني ريبروف على إعارة اللاعب سعيد الربيعي ومنحه الإذن بمغادرة معسكر الفريق اليوم .
ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أشار فيها إلى تلقي النادي عرضاً لإعارة الربيعي دون أن يحدد وجهته المقبلة .
ويقيم الأهلي معسكراً إعدادياً هذه الأيام في النمسا استعداداً للموسم الرياضي الجديد ، وينتظر أن يخوض الفريق مباراته الودية الخامسة خلال معسكر النمسا اليوم الأحد أمام فريق الآنيا سبور .