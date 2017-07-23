كلوب : محاولة برشلونة التعاقد مع كوتينيو إضاعة وقت

الرياضية - الفرنسية | Sunday, 23 July 2017 - 15:57 pm

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول رابع الدوري الانكليزي لكرة القدم أن برشلونة الاسباني يضيع وقته من خلال محاولته التعاقد مع لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو بغض النظر عن العرض الذي تقدم به.



وسبق لكلوب رفض عرض بقيمة 93 مليون دولار للتعاقد مع كوتينيو الذي سجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي (2-1) السبت في هونغ كونغ، علما بانه صنع الهدف الاول للدولي المصري محمد صلاح.



واشارت تقارير صحافية الى ان برشلونة يعتزم اختبار نية ليفربول من خلال عرض افضل، بيد ان كلوب طالبهم بعدم المحاولة.



وقال كلوب في تصريحات لوسائل الاعلام البريطانية: "اذا قلت انه ليس للبيع، فهو ليس للبيع"، مضيفا: "لا يوجد شيء آخر لأقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، هكذا هي المسألة".



وباع ليفربول نجمه الاوروغوياني لويس سواريز الى برشلونة وجناحه رحيم ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي فى السنوات الاخيرة، بيد ان كلوب اكد ان الامر لن يكون كذلك بالنسبة لكوتينيو في معرض رده عن سؤال عما اذا كان تلقى ضمانات من إدارة ليفربول بعدم بيع النجم البرازيل.



وقال كلوب الذي اصيب بخيبة امل في محاولته التعاقد مع لاعب وسط لايبزيغ الالماني الدولي الغيني نابي كيتا ومدافع ساوثمبتون الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك: "يمكنني ان اقول 20 مرة، انه ليس للبيع".



وتابع "إذا سألت السؤال الآخر بالطريقة الأخرى وقلت انه ليست هناك أي ضمانات ستكبت القصة بطريقة أخرى".



وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق، الذي انضم إلى الادارة الفنية لليفربول عام 2015: "مع سواريز لم أكن متواجدا في الفريق"، مضيفا "عندما باع النادي ستيرلينغ كنت ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان لا علاقة لهما مع حالة كوتينيو".



وشدد كلوب قائلا: "نحن نقترب من لحظة مهمة جدا ونريد ان نتحسن، لذلك علينا ان نحتفظ بلاعبينا الرئيسيين"، مؤكدا أن قراره نهائي.



وأضاف "ليست هناك قصة بالنسبة لي. كل ما يحدث من جانبهم، أقول أنه ليس للبيع، يمكنك أن تقول كل ما تريد، والجواب هو انه ليس للبيع".



وأكد كلوب انه تحدث الى كوتينيو على انفراد فى فندق اقامة الفريق فى هونغ كونغ قبل مباراة السبت ولكنه رفض الكشف عما قيل.