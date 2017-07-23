جولة حرة للاعبي التعاون في تركيا

بريدة - الرياضية | Sunday, 23 July 2017 - 16:26 pm

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاعبي الفريق إجازة وجولة حرة بعد المجهود الذي بذلوه في المعسكر الحالي المقام بتركيا.



وكان التعاون قد خسر أمس السبت أمام منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في ثالث تجاربه الودية خلال معسكره المقام هذه الأيامفي فنربخشة التركية ، كما سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الحالي ، حيث فاز في الأولى على أضنة سبور بهدف ، وخسر اللقاء الثاني أمام سيفاس سبور التركي بأربعة أهداف مقابل هدف .