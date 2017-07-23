معاناة نصراوية

| Monday, 24 July 2017 - 00:00 am

عانى مسؤولو نادي النصر من بُعْد المسافة بين مقر إقامة الفريق وملعب الاتحاد الإسكندري الذي أقيمت عليه مواجهة الفريق الافتتاحية أمام العهد اللبناني ضمن منافسات البطولة العربية التي انطلقت أمس الأول.

ويستغرق الوقت من فندق الهيلتون رانش بالإسكندرية مقر إقامة الفريق إلى ملعب المباراة قرابة الساعة الكاملة، وسط الزحام.

وكانت اللجنة المنظمة اختارت سكن الفريق بالقرب من الملعب السابق برج العرب الذي يبعد قرابة الـ١٠ دقائق قبل أن يُنقل إلى ملعب الاتحاد الإسكندري لإجراءات أمنية.