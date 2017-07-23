40 رجل أمن للتفتيش.. ولا ملاحظات

| Monday, 24 July 2017 - 00:00 am

حضر الأمن المصري في ملعب الإسكندرية الذي احتضن مباراة النصر السعودي والعهد اللبناني منذ الساعة الحادية عشرة من صباح أمس بشكل مكثف وبعدد يصل إلى 400 رجل أمن، وكان التفتيش على مستوى عالٍ من الدقة لمنع الجماهير من جلب أي مواد خطرة أو أسلحة بيضاء أو ليزر وخلافها، ولوحظت الكلاب البوليسية المدربة على كشف المواد الخطرة.

وأكد أحد ضباط الأمن لـ "الرياضية" أنه لم تتم ملاحظة أي تجاوزات من الجماهير خاصة في المباراة الأولى، مشيراً إلى أن الجماهير الرياضية في مصر استفادت من الدروس الماضية وما تسببت فيه بعض المباريات من فوضى.