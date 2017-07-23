التعادل مع الكبير.. أمر رائع

| Monday, 24 July 2017 - 00:00 am

اعتبر موسى حجيج، مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي العهد اللبناني المباراة التي جمعتهم بالنصر بالمتكافئة من قبل الطرفين، مشيراً إلى أن كلا الفريقين لعبا بنفس التكيتك، وتبادلا الهجمات، واستطعنا إغلاق منافذ قوة النصر وتسجيل هدف التعادل بطريقة رائعة، وذلك بعد أن تقدموا علينا بهدف مبكر، وبكرة كانت منظمة واستطعنا تحصيل التعادل وضغطنا حتى نِهاية اللقاء وكدنا أن نسجل هدف التقدم ولكن لم نوفق.

وعن قيادته لأول مباراة رسمية لفريقه قال: "شيء جيد أن تخرج بتعادل مع فريق كبير كالنصر، مضيفا أن الفرص متساوية بين فرق المجموعة الصعبة، ولكن في المباريات المقبلة سنسعى بكل قوة للتأهل إلى الدور الثاني".