فيفا: كل نتائج اختبارات المنشطات في كأس القارات سلبية

زيورخ ـــ الألمانية | Monday, 24 July 2017 - 16:30 pm

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين في بيان له أن جميع نتائج اختبارات الكشف عن المنشطات التي تم إجراؤها قبل وأثناء بطولة كأس القارات في روسيا جاءت سلبية.

وكشف الفيفا أنه تم اخضاع 854 عينة (362 عينة بول و248 عينة مصل دم و244 عينة دم)، للفحص من خلال 379 اختبار.

وقام الفيفا بإجراء 239 اختبارا من هذه الاختبارات، منها 175 اختبار أثناء المنافسات و64 اختبارا خارجه، فيما تولت الاتحادات والوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات إجراء باقي الاختبارات.

وصدقت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" على نتائج هذه الاختبارات في معاملها، التي تتواجد أغلبها بمدينة لوزان السويسرية.