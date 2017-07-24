كرّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت مساء اليوم الاثنين بالرياض طاقم الحكام السعودي المشارك في إدارة عدد من مباريات بطولة كأس القارات 2017م، التي أقيمت مؤخرًا في روسيا، وذلك بحضور عضوي مجلس إ