إصابة في الركبة تغيب غامدي الاتحاد أسبوعين
الرياض - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 17:24 pm
كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها عبد الرحمن الغامدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحادِ عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليسرى ، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت به أثناء مباراة الاتحاد الودية الأخيرة أمام أستون فيلا الإنجليزي ا.
ووفقاً للمركز الإعلامي بنادي الاتحاد فإن الغامدي يحتاج لعلاج تأهيلي مع الراحة لمدة أسبوعين.
الجدير بالذكر أن الاتحاد يقيم معسكراً إعدادياً بمدينة بولتون الانجليزية استعداداً للموسم الكروي الجديد .