شكاوى الشباب ضد اتحاد الكرة تصل رئيس هيئة الرياضة

الرياض - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 18:03 pm

قدمت إدارة نادي الشباب اليوم الإثنين شكوى رسمية إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبدالملك آل الشيخ ضد الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لتقاعسه عن اتخاذ اللازم حيال التحقيق والتحقق في مخالفات مالية ذات أثر رياضي وشبهات جنائية وغيرها من التجاوزات ذات البعد الأمني .



وبررت ادارة الشباب هذه الخطوة بحرصها على حماية النادي وحقوقه وحماية الرياضة السعودية ، مؤكدة أنها طلبت من هيئة الرياضة مباشرة التحقيقات بشكل مباشر أو بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الحكوميه ذات العلاقة.



وقدمت إدارة الشباب أمس الأحد شكوى مماثله إلى رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ضد اتحاد الكرة السعودي برئاسة عادل عزت.



يشار الى أن قضية انتقال حارس الشباب محمد العويس للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية ما زالت محل شد وجذب بين اتحاد الكرة ونادي الشباب .