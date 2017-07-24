ريجيكامب: سنبذل قصارى جهدنا لهزيمة الأهلي المصري

رويتز - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 18:25 pm

أكد لورينتيو ريجيكامف مدرب الوحدة الإماراتي أن خسارة فريقه المباراة الأولى في البطولة العربية للأندية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى الخامس من الشهر المقبل أن فريقه سيبذل قصارى جهده لهزيمة الأهلي المصري.



وتولى ريجيكامف (41 عاما) المدرب السابق للهلال السعودي المسؤولية خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي قاد الوحدة إلى لقب كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي.



واستهل الوحدة مبارياته بالبطولة بالخسارة 2- صفر، أمام نصر حسين داي الجزائري يوم السبت الماضي قبل أن يواجه الأهلي، الذي خسر من الفيصلي الأردني 1- صفر في اليوم ذاته ضمن المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في القاهرة، غدا الثلاثاء، وسيلتقي حسين داي مع الفيصلي على صدارة المجموعة الأولى حيث يملك كل منهما ثلاث نقاط.



وقال ريجيكامف اليوم الاثنين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بطل مصر: "الخسارة في المباراة الأولى ليست النهاية، سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباراة القادمة واقتناص النقاط الثلاث".



ويحتاج الأهلي والوحدة للفوز من أجل استمرار المنافسة على بطاقة التأهل الواحدة للدور التالي.



ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط بشكل مباشر إلى قبل نهائي البطولة إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث.