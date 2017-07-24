الثلاثي الأولمبي يدعم النصر في "العربية"

الرياض - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 19:49 pm

وصل اليوم الإثنين إلى مطار الإسكندرية، ثلاثي الأخضر الأولمبي السعودي، عبدالإله العمري، سامي النجعي، راكان الشملان، إلى مقر معسكر فريق النصر في البطولة العربية المقامة حالياً في مصر.



‏وجاء انضمام الثلاثي الأولمبي لمعسكر الأصفر، بعد نهاية مشاركتهم مع الأخضر في التصفيات الآسيوية، والتي اختمت مساء الأمس الأحد، وتأهل من خلالها الأخضر إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 التي ستقام في الصين، كأفضل ثاني في المجموعة مرافقاً المنتخب العراقي الذي تأهل متصدراً.