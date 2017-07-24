ماجد عبدالله يشكر وزير الحرس الوطني

الرياض - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 20:27 pm

تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية ماجد عبدالله، بالشكر الجزيل إلى الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني بعد أن وجه بنقل اللاعب السابق مصطفى إدريس إلى مستشفى الحرس الوطني لمتابعة علاجه، مؤكداً أن هذه المبادرة ليست بغريبة على الأمير متعب بن عبدالله.





يذكر أن فريق البحث الاجتماعي بجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية قام بزيارة اللاعب مصطفى إدريس، بناء على توجيه رئيس مجلس الإدارة، لبحث احتياجاته العاجلة والتي ستسهم فيها الجمعية انطلاقاً من أهدافها التي تسعى لتحقيقها لاستقرار ومساندة الفئات الأكثر حاجه.