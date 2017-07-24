الهلال يستعد لوديته الأولى تحت الأمطار

الرياض - الرياضية | Monday, 24 July 2017 - 21:51 pm

وسط أجواء ممطرة أدى فريق الهلال، مساء اليوم الاثنين مرانًا فنيًا بمعسكره التحضيري المقام حاليًا بالنمسا؛ تحضيرًا لمواجهة فريق "بنيڤيتو الإيطالي" يوم غد، في أولى لقاءات الفريق التجريبية.



بدأ المران بتدريبات الإحماء، تلاها تطبيق عددًا من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة، قبل أن يشرح الأرجنتيني رامون دياز مدير الجهاز الفني، عددًا من الجمل التكتيكية على كامل مساحة الملعب، فرض بعدها مناورة، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.