الإحصاء تدشن برنامج “مصدر”

جدة ـ الرياضية | Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

دشنتْ الهيئة العامة للإحصاء "GASTAT" بمحافظة جدة اليوم، برنامج البيانات الإحصائية الوطنية "مصدر" ليكون بمثابة بنك للمؤشرات الإحصائية الوطنية، وذلك لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

وأكد الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء أنَّ البرنامج الذي تنفذه الهيئة العامة للإحصاء يأتي وفقاً لمقتضيات أوامر سامية وتوجيهات رشيدة في تكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات، وإيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات ليكون داعماً رئيسياً لمتخذي القرار.