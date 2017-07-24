خمسة يدعمون الزمالك أمام العهد

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

قرر الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استدعاء محمود عبدالرحيم جنش ومحمود عبدالمنصف وشوقي السعيد وصلاح ريكو ومصطفى محمد لمعسكر الفريق بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراة العهد اللبناني غدا الأربعاء في الجولة الثانية للبطولة العربية، فيما تقرر استمرار المصابين بالفريق وهم أيمن حفني ومحمد إبراهيم والكونغولي كابونجو كاسونحو.

وكان الجهاز الفنى للزمالك قد قرر استدعاء محمد مسعد لاعب وسط الفريق لمعسكر الإسكندرية من قبل. ميدانياً أجرى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس الأول الأحد أمام الفتح المغربي في الجولة الأولى مرانا استشفائيا أمس في فندق إقامة الفريق بالإسكندرية.