المؤتمرات قبل التدريبات بنصف ساعة

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

تقام المؤتمرات الصحفية لفرق البطولة العربية قبل بداية المران بنصف ساعة، في البطولة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل على ملاعب السلام في القاهرة واﻹسكندرية وبرج العرب.

وقررت اللجنة المنظمة، أن يبدأ الاجتماع الفني للمباريات في الساعة الثالثة، والساعة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى كلاً من الأهلي المصري والفيصلي الأردني والوحدة الإماراتي ونصر حسين داي الجزائري، وتضم المجموعة الثانية كلاً من الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني والنصر السعودي.

وتضم المجموعة الثالثة كلاً من الترجي التونسي والنفط العراقي والمريخ السوداني والهلال السعودي.