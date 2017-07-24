الخضير يدير الفيصلي وحسين داي

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

أسندت لجنه الحكام في البطولة العربية لكرة القدم والمقامة حالياً في مصر إلى السعودي تركي الخضير مهمة إدارة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيصلي الأردني ونصر حسين داي الجزائري المقرر إقامتها في تمـــام السابعة من مســــــاء اليوـم الثلاثـاء على ملعــــب السـلام ضمــن الجـولة الثانية للمجمــوعـــة الأولى، ويعاونه الســوريان زكريـــــا قفــاه وأحـمد علي.

فيما قررت اللجنة تعيين طاقم حكام تونسي لإدارة مباراة الوحده الإماراتي مع الأهلـي المصرى في العاشـرة من مسـاء اليـوم بتـوقيت السعودية بنفس المجموعة بقيادة يوسف السريدى ويعاونه أنور هميلة ويامن الماوس.