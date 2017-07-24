أعطيته الصلاحيات فطرد اللاعبين

| Tuesday, 25 July 2017 - 00:00 am

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري غضبه واستياءه من تصريحات المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو عقب مباراة الزمالك والفتح الرباطي المغربي والتي انتهت 2ـ2 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية مؤكدا أن ما قاله المدرب " تحرش رياضي وكذب وأن ما قاله لن يمر بسهولة".

وقال مرتضى منصور في تصريحاته مع شوبير عبر قناة صدى البلد: "ما فعله إيناسيو هو تحرش رياضي،لا يوجد أي مبرر لذلك إيناسيو يحاول إحباط اللاعبين".

وواصل "كل ما قاله إيناسيو ليس صحيحـا، هذا كذب وأنا لا أحب التحرش الرياضي والكذب قلة أدب ولن تمر".

وعــدد تصرفـــات إيناسيو بقولـــه: "أولا، إيناسيو طلب رحيل مصطفى فتحي، أخبرني أنه كسول ويجب أن يرحل".

وواصل "إيناســيو أخبرني أمام طارق يحيى المدرب العام أنه لا يريد باسم مرسي ولا أيمن حفني وهو من طلب رحيل الجميع وكذلك طلب عدم استمرار ستانلي بسبب المبلغ الكبير المطلوب فيه".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا الكذب؟ الواقعة لن تمر بسهولة لن نسمح بالبلطجة".

وتابع "لم أنتقد إيناسيو نهائيا في وسائل الإعلام، رغم أنه قام بطرد إسلام جمال وأحمد جعفر من الزمالك. نعم طردهما".

وشدد "ومع كل ذلك، لم أتدخل نهائيا أشاهد في صمت فقط. أعطيت له كل الصلاحيات والقصة ليست في الشرط الجزائي على الإطلاق".

وكان إيناسيو أبدى غضبــه في المؤتمـــر الصحفــي الذي عقد عقب انتهاء المباراة قائلا: لا توجد لدي حلول ولست ساحرا ولا يمكن أن نطالب بأكثر مما حدث، قدمنا مباراة جيدة والروح كانت عالية لكن ليس لدي لاعبين بالقدر الكافي، ولا يمكننا أن نفوز بالمباريات بهذه الطريقة وإن كنتم تريدون أكثر من ذلك إذن أنا لست الشخص المناسب وتساءل قائلا: هل خطئي رحيل مصطفى فتحي وستانلي؟ هل أنا من أبيع اللاعبين؟ هل تسير الأمور هكذا في مصر؟ من يبيع اللاعبين؟ الإدارة أم المدرب؟ هناك ثنائي رحل ولم يتم تعويضه، تريدون تحميل المدرب بكل شيء،لا يمكن أن أحول اللاعبين لأجنحة وأضعهم في غير مراكزهم.